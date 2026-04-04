Acciaierie D’Italia: “Nessun pericolo per i lavoratori”

In merito al comunicato diffuso dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dello stabilimento di Taranto, Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria precisa che nessun rischio è stato corso dai lavoratori. Dalle immediate verifiche procedurali effettuate è emerso che nessuna anomalia era stata preventivamente segnalata in check list dai lavoratori responsabili dei controlli periodici, per cui si procederà a ulteriori accertamenti interni sull’accaduto

In data 2 aprile 2026, nel reparto COB5 dell’Acciaieria 2, mentre erano in corso, tramite carroponte, le attività di spostamento delle bramme dai pianali ferroviari alle pile di stoccaggio in campata 1, due bramme sono scivolate all’interno dei parchi di stoccaggio.

“La movimentazione delle bramme è disciplinata da specifica procedura, che prescrive il divieto assoluto di stazionamento del personale nella zona di manovra. Infatti nessun lavoratore stazionava nella zona interessata e nessun rischio è stato corso. – si legge nel comunicato di Acciaierie D’Italia in A.S. – Dalle immediate verifiche procedurali effettuate è emerso che nessuna anomalia era stata preventivamente segnalata in check list dai lavoratori responsabili dei controlli periodici, per cui si procederà a ulteriori accertamenti interni sull’accaduto. In ogni caso, avendo lo scivolamento delle bramme provocato la rottura di uno dei quattro punti di presa della pinza di sollevamento, si è già provveduto, per ragioni di simmetria, alla loro completa sostituzione. Mentre non sono emerse criticità sui binari potenzialmente idonee a determinare disfunzioni nello spostamento delle bramme. Inoltre, i regolari controlli tecnici periodici effettuati sui carriponte non evidenziano alcuna anomalia e men che meno problemi strutturali. “

Quanto sopra è stato comunicato agli stessi rappresentanti dei lavoratori in una riunione tempestivamente convocata in data odierna dalla direzione di stabilimento e sarà oggetto di sopralluogo congiunto di conferma sugli impianti, appositamente programmato per la prossima settimana.