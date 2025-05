Acciaierie Energia, Filctem Cgil: “decisioni unilaterali sulla cassa integrazione”

L’organizzazione sindacale denuncia la violazione degli accordi sulla cassa integrazione e chiede il blocco immediato dei provvedimenti

Sale la tensione tra i lavoratori e la direzione di AdIE. La Filctem-Cgil, insieme alle RSU aziendali Leone Giuseppe e Carrieri Gianluca, ha lanciato un duro allarme in merito alla gestione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) da parte dell’azienda. Nelle ultime ore, infatti, 55 lavoratori hanno ricevuto un sms da parte dei responsabili di reparto, notificando la loro imminente collocazione in CIGS: 15 dipendenti a partire da domani, 15 maggio, e altri 40 dal 19 maggio.

La comunicazione sarebbe avvenuta senza alcun confronto preventivo con le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali, in evidente violazione dell’accordo sulla CIGS sottoscritto lo scorso 15 ottobre 2024.

Il sindacato invita formalmente l’azienda a sospendere con effetto immediato le misure annunciate e a convocare un incontro urgente per riaprire il confronto sulle modalità e i criteri di applicazione della CIGS, nel rispetto degli accordi sottoscritti e del ruolo delle rappresentanze dei lavoratori.