Acquedotto Pugliese: interruzione idrica in tre Comuni

Possibili disagi a Lizzano, Sava e Manduria, a causa di interventi per migliorare la rete idrica. I residenti sono invitati a razionalizzare i consumi d’acqua

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio negli abitati di Lizzano, Sava e Manduria, attraverso l’inserimento di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nei tre comuni.

A Sava l’interruzione interesserà l’intero abitato dalle ore 22:00 del 27 gennaio alle ore 6:00 del 28 gennaio, per una durata di 8 ore. A Lizzano, il 28 gennaio, la sospensione sarà attiva dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e riguarderà via Principe Umberto nel tratto da via Solferino a via Piave, via Tagliamento da via Principe Umberto a via XXV Aprile, via Piave da via XXV Aprile a via Antonio Gramsci e via Amendola da Via Tupini a Via Alessandro Volta.

Nella stessa giornata del 28 gennaio, anche a Manduria si verificherà un’interruzione dalle ore 8:30 alle ore 16:30. Le vie interessate saranno: via Tazzoli da via Giustiniana a via Diego Bianchi, via Lopiccoli da via Regina Giovanna II a via Tazzoli, via Pasquale Bianchi da Via Regina Giovanna II a via Tazzoli, Piazza Giovanni XXIII dal civico 23 a via Tazzoli, via Manfredi da via Giustiniani a via Diego Bianchi e via Regina Giovanna II da via A. Lopiccoli a via Diego Bianchi.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti delle aree interessate di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per ricevere informazioni, i cittadini possono contattare il numero verde 800.735.735, visitare il sito di Acquedotto Pugliese nella sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete” o seguire l’account X @AcquedottoP.

Inoltre, Acquedotto Pugliese offre la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.