Aeroporto di Taranto, Camera di Commercio: il commento di Cesareo

Il Presidente della Camera di commercio di Brindisi – Taranto e di Unioncamere Puglia interviene sul dibattito circa l’apertura dell’Aeroporto di Grottaglie e sulla partenza dell’avviso pubblico

“Non abbiamo mai ragionato nella logica dell’aeroporto di condominio, ma oggi Taranto può partire senza entrare in conflitto con gli altri aeroporti della Puglia. Anzi, l’operatività va nel solco della piattaforma ionico – adriatica che come Ente camerale stiamo perseguendo, attivando pienamente la parte meridionale del sistema aeroportuale pugliese, insieme a Brindisi”. È il commento di Vincenzo Cesareo, Presidente della Camera di commercio di Brindisi – Taranto e di Unioncamere Puglia sull’apertura dell’Aeroporto di Grottaglie e sulla partenza dell’avviso pubblico.

“Dell’avvio dell’attività commerciale dell’aeroporto di Grottaglie, con il cargo e ora i voli civili, parliamo con il Presidente Vasile sin dal mio insediamento due anni fa. Si attendeva solo il completamento dell’aerostazione ed oggi, dunque, è possibile far uscire il bando. Fuori dalla retorica – evidenzia Cesareo -, far partire i passeggeri da Grottaglie non è solo un sogno ma una concreta prospettiva di crescita per una vasta area interprovinciale che sempre più intende proiettarsi verso i mercati nazionali e internazionali”.

Oltre alle destinazioni tradizionali di Roma e Milano, il Presidente crede ci sia spazio per immaginare altre destinazioni, non ancora sondate dagli altri aeroporti e che, quindi, possono essere costruite per Taranto: “Penso a destinazioni turistiche ma anche legate agli investimenti industriali e commerciali ed all’esplorazione dei mercati esteri, considerato che le province di Taranto e Brindisi sono protagoniste di significative trasformazioni di natura socio – economico. Ora il tema è quello del finanziamento: la Regione deve investire risorse in questa prospettiva per Taranto e probabilmente anche il Governo – conclude – dovrebbe pensare che questa sia per la nostra area un’occasione che deve essere colta con grande attenzione e, se possibile, agevolata” conclude.