Aeroporto Grottaglie: nuovo slancio per lo sviluppo del territorio

Casartigiani plaude all’iniziativa della Regione per lo studio di fattibilità dello scalo

La Regione Puglia fa sul serio per lo sviluppo dell’aeroporto di Grottaglie. L’assessore ai Trasporti Debora Ciliento ha annunciato l’avvio di un’analisi approfondita sugli scali aeroportuali pugliesi, affidando l’incarico all’Iccsai Transport and Sustainable Mobility di Bergamo, centro di ricerca di prestigio internazionale nel settore.

La notizia è stata accolta con particolare favore da Casartigiani Taranto, che vede in questa iniziativa un passo concreto verso la possibile attivazione dello scalo grottagliese. Lo studio valuterà scientificamente la perifericità del territorio tarantino e il potenziale della domanda di trasporto aereo nell’area.

“È fondamentale che, oltre ai dati tecnici, vi sia una chiara volontà politica di non disperdere i finanziamenti pubblici già stanziati per le infrastrutture del territorio”, afferma Stefano Castronuovo, segretario provinciale di Casartigiani Taranto. Il riferimento è ai fondi previsti per i Giochi del Mediterraneo e quelli del Just Transition Fund dell’Ue, che rappresentano un’opportunità unica per il rilancio della mobilità locale.

Castronuovo sottolinea però che il successo dell’operazione dipenderà da un approccio sistemico: “Senza una rete di trasporti moderna ed efficiente, comprensiva di strade adeguate, collegamenti ferroviari potenziati e trasporto pubblico all’avanguardia, gli investimenti rischiano di non generare una crescita duratura per il territorio”.

Il potenziamento dello scalo di Grottaglie non è solo una questione locale, ma “una strategia indispensabile per rendere Taranto competitiva nel panorama nazionale e internazionale”, conclude Castronuovo.