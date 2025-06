Affluenza in calo: alle 23 ha votato il 33,74% degli aventi diritto

Crolla la partecipazione alle urne nella prima giornata di voto a Taranto e Massafra

Si è chiusa da poco la prima giornata di voto per il ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco a Taranto e Massafra.

Nel capoluogo ionico, alle 23, l’affluenza si è fermata al 33,74%, un dato in netto calo rispetto al 42,57% registrato alla stessa ora durante il primo turno.

Anche a Massafra si registra una minore partecipazione. Alle 23 il 41,92% degli elettori si è recato alle urne. Al primo turno, alla stessa ora l’affluenza era pari al 56,04%

Per il referendum, l’affluenza nazionale rilevata alle ore 23 si attesta poco sopra il 21%. A Taranto ha votato il 32,18% degli aventi diritto.

Il dato definitivo dell’affluenza sarà noto domani, lunedì 9 giugno, con la chiusura dei seggi prevista alle ore 15.