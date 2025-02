Agricoltura pugliese: nuove opportunità di finanziamento presentate a Castellaneta

Grande successo per l’incontro sui bandi CSR con l’assessore Pentassuglia. Focus su olivo, ciliegio, uva da tavola e agrumi

Sala gremita ieri sera nell’auditorium comunale “7 febbraio 1985” di Castellaneta, dove centinaia di agricoltori della provincia di Taranto si sono riuniti per conoscere le nuove opportunità di finanziamento previste dai bandi CSR (Complemento per lo Sviluppo Rurale) 2023/2027. L’evento, organizzato da Cia Due Mari, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia e del dirigente Vito Ripa.

Al centro dell’incontro i nuovi bandi settoriali che, come ha spiegato il dirigente Ripa, “a differenza del passato offrono la possibilità di accedere a finanziamenti specifici per nuovi impianti arborei delle quattro colture rappresentative della nostra regione”. Per quanto riguarda l’olivicoltura, i bandi sono già stati pubblicati il 31 gennaio, mentre sono in arrivo quelli per ciliegio, uva da tavola e agrumi.

L’assessore Pentassuglia ha sottolineato l’importanza di “dare massima visibilità alla nuova programmazione per rinnovare il sistema agroalimentare pugliese” con l’obiettivo di “ampliare l’offerta delle produzioni e conquistare un ruolo da protagonisti sui mercati internazionali”.

L’incontro si è poi allargato ad altre tematiche cruciali per il settore: dalla Xylella alla sicurezza nelle campagne, dalla crisi idrica all’emergenza fauna selvatica. Gli agricoltori presenti hanno potuto confrontarsi direttamente con i rappresentanti regionali, ponendo domande e sollevando criticità.

“La situazione non è rosea”, ha ammesso il direttore Cia Area Due Mari Vito Rubino, “ma è fondamentale innovare e migliorare le produzioni, e il nostro compito è informare le imprese sulle opportunità di finanziamento disponibili”. In apertura, il vicepresidente vicario di Cia Puglia Giannicola D’Amico ha ricordato la figura del professor Vito Nicola Savino, recentemente scomparso, “che ha dedicato la sua intera vita al progresso dell’agricoltura e alla formazione delle nuove generazioni”.