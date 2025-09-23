Al via a Taranto la terza edizione della ‘Settimana dello sport alla Volta’

La manifestazione vedrà coinvolti gli studenti dell’istituto comprensivo Alessandro Volta che si cimenteranno in varie discipline sportive come il tiro con l’arco, il baseball e le arti marziali

In concomitanza con la Settimana Europea dello Sport, istituita dalla Commissione Europea nel 2015, ha preso il via questa mattina, presso l’istituto comprensivo Alessandro Volta di Taranto, la terza edizione della Settimana dello sport alla Volta.

La manifestazione, che vedrà coinvolti gli studenti della scuola secondaria e della Livio Tempesta, ha l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano, sviluppare delle competenze sociali e disciplinari attraverso la pratica sportiva, favorendo la crescita psicofisica degli alunni e offrendo loro dei percorsi di orientamento formativo sulle diverse discipline sportive che il territorio offre.

La scuola, coordinata dalla Dirigente scolastica Teresa Gargiulo, ha adottato la Carta del Fair Play del Panathlon International e ha istituito anche il Centro Sportivo d’Istituto con cui organizza progetti di ampliamento dell’offerta formativa legati al benessere psico-fisico e aderisce ai vari progetti regionali e nazionali del M.I.M. e Sport e Salute, quali Sport e Disabilità, la Corsa di Miguel, Campionati Studenteschi, Scuola Attiva Kids e Junior, Giochi della Gioventù, Frutta nelle Scuole.

In questa terza edizione della Settimana dello Sport alla Volta, in collaborazione con ACES Italia, Decathlon, Panathlon Taranto Magna Grecia, Mediterraneo Sport s.s.d, i ragazzi avranno modo di cimentarsi in diverse pratiche sportive come il Beach Volley, Pattinaggio, Tiro con l’Arco, Baseball, Danza, Arti Marziali, Ju jitsu con istruttori ed allenatori federali appartenenti ad associazioni sportive presenti sul territorio tarantino.

La settimana sportiva si concluderà il 30 Settembre con la partecipazione degli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria alle attività previste presso il Centro Sportivo “Mediterraneo Village”, ovvero Nuoto, Syncro, Pallanuoto, Calcetto, Pickleball.