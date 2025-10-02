Alessandro Borghese a Taranto per una nuova puntata di “4 Ristoranti”

di Emanuela Perrone

Lo chef televisivo sceglie la Città Vecchia come palcoscenico per il suo celebre programma, rendendo omaggio alla tradizione gastronomica tarantina

Taranto diventa set televisivo. In questi giorni la Città Vecchia ospita le riprese di una nuova puntata di “4 Ristoranti”, il popolare programma condotto dallo chef e conduttore Alessandro Borghese. La presenza del celebre volto televisivo non è passata inosservata: telecamere, troupe e curiosi hanno animato i vicoli storici, confermando ancora una volta l’attenzione crescente che il mondo della ristorazione e della comunicazione culinaria riserva al capoluogo ionico.

Borghese ha voluto rendere omaggio a una delle eccellenze locali con un post sui suoi canali social, scrivendo: “Non c’è cosa più divina della cozza tarantina”. Un riconoscimento che valorizza uno dei simboli più autentici della gastronomia di Taranto, legato indissolubilmente alla tradizione marinara e al territorio.

L’arrivo dello chef rappresenta anche un’occasione di visibilità per la città e per i ristoratori coinvolti, chiamati a sfidarsi tra piatti tipici, creatività in cucina e qualità dell’accoglienza, secondo il format ormai celebre del programma.

Non resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire chi conquisterà la vittoria e, soprattutto, per vedere come Taranto e le sue specialità culinarie saranno raccontate al grande pubblico televisivo.

Credit Foto: Profilo Instagram ufficiale Alessandro Borghese