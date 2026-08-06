Allerta caldo: oggi 27 su 27 città da bollino rosso

Per la giornata di domani soltanto Bolzano vedrà un miglioramento, passando al bollino giallo, mentre le altre 26 città resteranno in condizioni di forte rischio a causa del caldo intenso

L’Italia continua a essere stretta nella morsa dell’anticiclone africano, che mantiene temperature elevate su gran parte del Paese. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute hanno raggiunto il livello massimo di allerta, con il bollino rosso. Per la giornata di domani soltanto Bolzano vedrà un miglioramento, passando al bollino giallo, mentre le altre 26 città resteranno in condizioni di forte rischio a causa del caldo intenso.

Secondo le previsioni degli esperti di iLMeteo.it, le regioni del Centro e del Sud dovranno fare i conti con l’ondata di calore almeno fino al 17-18 agosto. Al Nord, invece, tra domenica e lunedì è previsto l’arrivo di correnti più fresche oltre le Alpi, che potrebbero favorire lo sviluppo di temporali e determinare un temporaneo calo delle temperature, prima di un nuovo rialzo previsto nei giorni successivi.

Nei prossimi giorni è atteso anche un ulteriore aumento dell’umidità. Durante le ore notturne, infatti, pur registrandosi un abbassamento delle temperature, la percezione dell’afa tende a intensificarsi. (Fonte Corriere della Sera)