Arma dei Carabinieri e Soroptimist contro la violenza sulle donne

Il lavoro dei militari dell’Arma non si l’imita all’intervento operativo: significa, prima di tutto, saper accogliere chi si trova in un momento di fragilità, ascoltare con rispetto e garantire un percorso di tutela che sia rapido, chiaro ed efficace

Oggi, presso la Stazione Carabinieri di Pulsano il club Soroptimist di Taranto ha consegnato una valigetta contenente un computer portatile ed altro materiale per la videoregistrazione per l’ascolto delle vittime di violenza di genere. L’ iniziativa si inserisce all’interno della collaborazione nazionale tra il Club e l’Arma dei Carabinieri, che – affermano – affronta quotidianamente queste tematiche con l’impegno, professionalità e disponibilità.