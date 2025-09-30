Asili nido comunali: nuovi interventi di ripristino e decoro

L’Amministrazione comunale continua a investire nella cura degli spazi educativi della città

L’amministrazione comunale con una nota stampa fa sapere che sono in corso interventi di manutenzione e riqualificazione negli Asili Nido Mimose, Baby Club, Magigabo, Del Vasto, Fantasia, Zero-Tre, Bruno Ciari, Arcobaleno e Madonna di Fatima.

Un impegno che mira a restituire ambienti sicuri, funzionali e accoglienti, all’altezza dei bambini, delle famiglie e del personale educativo che li vive ogni giorno.

“Un insieme di lavori che rispondono a esigenze concrete di sicurezza, decoro e funzionalità”- dichiara l’assessore comunale ai lavori pubblici Lucio Lonoce – L’obiettivo é di restituire piena vivibilità e bellezza agli spazi educativi della città. Perché i nostri asili non sono solo edifici, ma luoghi di crescita, comunità e futuro”.