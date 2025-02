Asili Nido, Cisl Fp: “Ogni decisione deve essere presa con trasparenza”

Fabio Ligonzo sollecita un confronto con l’Amministrazione Comunale riguardo al finanziamento degli asili nido: “La qualità dell’educazione non può prescindere dalle condizioni lavorative e dalle risorse disponibili”

Si accende il dibattito sulla gestione delle risorse destinate agli asili nido di Taranto. La Cisl Fp, attraverso il suo segretario aziendale Fabio Ligonzo, ha richiesto un confronto urgente con l’Amministrazione Comunale per discutere le variazioni di bilancio previste per il triennio 2025-2027. Al centro della questione c’è la gestione dei fondi destinati alla prima infanzia, un settore che il sindacato considera strategico per la comunità tarantina.

“Ogni decisione relativa al finanziamento dei servizi educativi deve essere presa con la massima trasparenza”, sottolinea Ligonzo, evidenziando la necessità di un coinvolgimento diretto delle parti sociali. La richiesta di chiarimenti arriva in un momento delicato, considerando che la Giunta Comunale potrebbe intervenire direttamente con una delibera attraverso una variazione urgente, come previsto dalla normativa vigente.

Il sindacato chiede garanzie precise sulla destinazione delle risorse, in particolare per quanto riguarda il miglioramento del servizio e la stabilità del personale. Un punto cruciale riguarda anche il programma triennale degli acquisti e dei servizi per importi superiori a 140.000 euro. La Cisl Fp insiste affinché questi fondi vengano prioritariamente destinati al miglioramento delle strutture e all’acquisto di materiali didattici essenziali per il funzionamento degli asili.

“La qualità dell’educazione per l’infanzia non può prescindere dalle condizioni lavorative degli educatori e dalle risorse disponibili”, ha dichiarato Ligonzo, sollecitando l’apertura di un tavolo di confronto per condividere le scelte strategiche. Il sindacato resta ora in attesa di una risposta ufficiale dall’Amministrazione Comunale, auspicando una convocazione in tempi brevi per avviare un dialogo costruttivo sulla questione.