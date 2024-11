Asl Taranto: “L’Utin proseguirà la sua regolare attività assistenziale”

Il 4 e 5 dicembre 2024 si svolgerà il concorso pubblico Asl Taranto per dirigenti medici, disciplina neonatologia, a tempo indeterminato. Riportiamo integralmente la nota

L’Unità di Terapia Intensiva Neonatale prosegue regolarmente l’attività assistenziale. Data la carenza di organici e per assicurare la continuità assistenziale anche nei prossimi mesi, in mattinata è stata sottoscritta una convenzione con l’Azienda ospedaliera del Policlinico di Bari, per l’espletamento dei turni di guardia in favore delle strutture complesse di Pediatria e di Neonatologia del Santissima Annunziata, che prevede prestazioni di guardia pediatrica neonatologica e di terapia intensiva neonatale. Durante le attività i medici specialisti del Policlinico coinvolti si integreranno con i medici pediatri e neonatologi intensi visti delle due strutture tarantine del Santissima Annunziata.

Analoga convenzione è stata siglata stamane anche con l’Ospedale Generale Regionale “Miulli”, che prevede il coinvolgimento di medici specialisti pediatri e neonatologi del Miulli nell’attività assistenziale dell’UTIN del presidio tarantino. Il 4 e 5 dicembre 2024 si espleterà, inoltre, il concorso pubblico Asl Taranto per dirigenti medici, disciplina neonatologia, a tempo indeterminato.