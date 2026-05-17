Assemblea dei Soci BCC San Marzano, le celebrazioni per i 70 anni

Il Presidente Emanuele di Palma: “Siamo una banca di comunità che continua a crescere senza perdere le proprie radici”

Si è svolta domenica 17 maggio presso Masseria Li Reni a Manduria l’Assemblea dei Soci della BCC San Marzano, un appuntamento che quest’anno ha assunto un

significato particolarmente simbolico, aprendo ufficialmente le celebrazioni per i 70 anni di storia

della Banca. L’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2025, confermando il percorso di crescita e consolidamento dell’istituto, e ha rinnovato le cariche sociali per il triennio 2026-2028.

Una partecipazione – fanno sapere – ampia e sentita dei soci ha accompagnato i lavori assembleari, confermando il forte legame tra la Banca e il territorio.



BILANCIO 2025: IL MIGLIORE RISULTATO NELLA STORIA DELLA BANCA

Nel suo settantesimo anno di attività, la BCC San Marzano – affermano – chiude il miglior bilancio dalla

fondazione, con un utile netto pari a 9,5 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto al 2024.

La raccolta complessiva supera per la prima volta la soglia del miliardo di euro, attestandosi a

1,03 miliardi di euro con un incremento del 15,5% rispetto al 2024. Il dato resta stabile anche nel

primo trimestre 2026 in cui la raccolta complessiva si attesta a 1,04 miliardi di euro.

Particolarmente significativa è la dinamica della raccolta diretta, che al 31.12.205 cresce di 114,2

milioni di euro (+16,4%) e raggiunge 811,12 milioni di euro, confermando la relazione di fiducia

con soci e clienti e il ruolo della BCC San Marzano come presidio sicuro per la gestione del

risparmio nei territori di riferimento. La raccolta indiretta pari a 221,6 milioni di euro aumenta di

24,2 milioni di euro, registrando un +12,3% rispetto al 2024, trainata dal comparto gestito (+19,7%)

a conferma della qualità della consulenza della Banca e della fiducia crescente della clientela

nella capacità della BCC San Marzano di accompagnare scelte di investimento consapevoli.

Gli impieghi verso clientela crescono dell’8,5%, con finanziamenti a famiglie e imprese che

raggiungono 406,3 milioni di euro, in aumento di circa 32 milioni rispetto al 2024. Il dato continua

a crescere anche nel primo trimestre 2026 in cui gli impieghi netti raggiungono 416,4 milioni di

euro segnando un + 2,5% rispetto al 31.12.2025. Un dato, questo, che conferma la capacità della BCC San Marzano di trasformare la raccolta in credito a sostegno dell’economia reale, accompagnando lo sviluppo del territorio in modo responsabile. Positivi anche gli indicatori relativi alla qualità del credito, con un ulteriore miglioramento dell’NPL Ratio, che scende al

3,47%, e un coverage medio degli NPL pari all’86,5%.

L’andamento positivo del margine di interesse – aggiungono – che ammonta a 19,964 mln di euro (+6,2%) e del margine di intermediazione che si attesa a 27,432 milioni di euro (+8,6%) riflette una gestione

efficiente degli attivi e una progressiva diversificazione delle fonti di ricavo, coerente con un

modello di redditività sostenibile, segnale di un modello di business solido e capace di creare

valore nel tempo.



Crescono anche il patrimonio netto, che supera i 92 milioni di euro, e gli indicatori patrimoniali,

con un CET1 Ratio al 36,3%, ben oltre i requisiti regolamentari.

La Banca in controtendenza al fenomeno della desertificazione bancaria – sottolineano – continua a investire nel presidio fisico. Dopo l’inaugurazione della filiale a Porto Cesaro nel 2025, che ha

rappresentato una scelta strategica chiara, segnando l’ingresso nella provincia di Lecce e aprendo una nuova fase di sviluppo nel Salento, l’apertura della filiale di Nardò, nelle prossime settimane, rappresenterà un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’istituto portando a 13 il numero degli sportelli nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce. Entro l’anno in corso, sarà inoltre realizzata a San Marzano di San Giuseppe una nuova sede di rappresentanza con spazi aperti

alla comunità, pensati per favorire incontri, iniziative culturali e momenti di condivisione.



RINNOVATE LE CARICHE SOCIALI



L’Assemblea ha inoltre provveduto al rinnovo degli organi sociali della Banca per il prossimo

triennio.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da:

• Emanuele di Palma

• Enrico De Rose

• Gaila Maria di Maggio

• Maria Elsa Modeo

• Cosimo Lanzo

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Emanuele di Palma alla Presidenza e nominato

Enrico De Rose Vicepresidente. La Direzione Generale è affidata a Claudio Santoro.

Confermato anche il Collegio Sindacale presieduto da Vincenzo Fasano e composto da Cosimo

Damiano Miccoli e Giuseppina Palasciano, con Liliana Ciniero e Maurizio Maraglino Misciagna

Sindaci Supplenti. Confermato inoltre il Collegio dei Probiviri guidato da Fabrizio Cavallo.

Nel rinnovo degli organi sociali si conferma una significativa presenza femminile nella governance della Banca, con due componenti donna nel Consiglio di Amministrazione e due nel Collegio Sindacale, una rappresentanza che supera le previsioni regolamentari previste in materia di equilibrio di genere.



Un dato che testimonia il percorso strutturato intrapreso dalla BCC San Marzano sui temi della

parità di genere, dell’inclusione e della valorizzazione delle competenze, riconosciuto anche

attraverso il mantenimento della Certificazione per la Parità di Genere.



“Ringrazio le socie e i soci per la grande partecipazione e per la fiducia rinnovata agli organi sociali della BCC San Marzano. L’approvazione del bilancio 2025 e il rinnovo della governance rappresentano un momento particolarmente significativo e coincidono con l’avvio delle celebrazioni per i 70 anni della nostra Banca. I risultati approvati dall’Assemblea, i migliori nella

storia dell’istituto, confermano la capacità della BCC San Marzano di coniugare crescita, solidità patrimoniale e sostegno concreto all’economia reale. Sono risultati che nascono da una gestione prudente, da una visione di lungo periodo e dalla fiducia che famiglie, imprese e soci continuano a riconoscere alla nostra Banca. Celebrare i 70 anni della BCC San Marzano significa anche rendere omaggio a chi, in questi decenni, ha contribuito alla crescita dell’istituto con competenza, passione e senso di responsabilità. Un ringraziamento in questo senso va anche ai Presidenti che mi hanno preceduto. Il rinnovo delle cariche sociali rappresenta un ulteriore passo

di continuità e responsabilità verso il futuro. In un contesto segnato dalla progressiva chiusura

degli sportelli, continuiamo a investire nella presenza fisica sul territorio, con nuove aperture e

nuovi spazi dedicati alla comunità, perché crediamo che innovazione e relazione umana debbano procedere insieme”. Così il presidente Emanuele Di Palma.



Dopo i lavori assembleari – concludono – si è aperta ufficialmente la seconda parte dell’evento dedicata alle

celebrazioni dei 70 anni della BCC San Marzano, con un momento di confronto istituzionale sui

temi della governance, della comunicazione e dell’evoluzione del Credito Cooperativo.

L’incontro, dal titolo “Governance e Comunicazione nel Credito Cooperativo: 70 anni di BCC

San Marzano”, ha visto la partecipazione di autorevoli ospiti del mondo accademico e della

comunicazione.



Marco Giorgino, Professore Ordinario al Politecnico di Milano, ha approfondito il ruolo strategico

della governance nei processi di crescita e nella costruzione di modelli di sviluppo sostenibili “Le

banche cooperative che riescono a mantenere equilibrio tra identità territoriale, innovazione e

qualità della governance rappresentano oggi un presidio fondamentale di fiducia e stabilità per

i territori”.

Gianluca Comin, Presidente di Comin & Partners e docente alla Luiss Guido Carli, ha invece

affrontato il tema della comunicazione istituzionale e del valore reputazionale delle

organizzazioni. “La comunicazione non è più soltanto uno strumento di racconto, ma una leva

strategica di leadership. Le istituzioni finanziarie che riescono a trasmettere autenticità, coerenza

e valori costruiscono relazioni durature con le comunità”.

Nel corso dell’evento, il Presidente Emanuele di Palma ha presentato la nuova campagna di

comunicazione dedicata ai 70 anni della BCC San Marzano, pensata per valorizzare la storia

della Banca, il rapporto con i territori e il ruolo sociale del Credito Cooperativo.

A concludere l’incontro è stato il giornalista Bruno Vespa, che ha portato il proprio saluto

istituzionale ai soci e agli ospiti presenti.



IL PROGETTO “GIARDINO BCC SAN MARZANO”

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato il progetto “Giardino BCC San Marzano”,

realizzato insieme all’associazione salentina Olivami, come simbolo concreto dell’impegno della

Banca verso sostenibilità, territorio e rigenerazione ambientale. Il progetto consiste nella realizzazione di un giardino aziendale composto da 600 alberi di ulivo a marchio BCC San Marzano, in risposta ai danni causati dalla Xylella che negli ultimi 10 anni ha contaminato oltre

21 milioni di ulivi causandone la morte nel Salento. Ogni socio ha ricevuto in adozione il proprio ulivo, simbolo autentico della tradizione agricola del territorio e supporto della piantumazione di nuovi alberi nel Salento, come segno concreto di rinascita. L’iniziativa ha già prodotto risultati concreti:

• 600 ulivi adottati

• 3 ettari rigenerati

• 6 agricoltori supportati

• circa 200 tonnellate di CO₂ compensate.