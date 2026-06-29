Motoscafo si schianta sulla diga foranea del porto

Famiglia tratta in salvo dalla Guardia Costiera

A seguito della richiesta di aiuto lanciata via radio nella tarda serata di ieri, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Taranto ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi con l’invio sul posto di una motovedetta ed un gommone.

In pochi minuti, i militari individuavano tre persone in evidente stato di shock nei pressi un natante in vetroresina, completamente issato sugli scogli della diga foranea a protezione delle banchine commerciali del porto. Grazie anche al tempestivo intervento di un’imbarcazione degli ormeggiatori, padre, madre e figlia venivano rapidamente recuperati e affidati alle cure del 118.

Tenuto anche conto delle ottimali condizioni meteo-marine in zona, ulteriori approfondimenti sul caso saranno operati dagli uomini della Capitaneria di porto, per chiarire chi era alla conduzione del mezzo al momento del sinistro e la sua eventuale guida sotto l’influenza di alcool o altre sostanze psicotrope.