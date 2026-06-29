Castellaneta, le campagne prendono fuoco

Tempestivi i Vigili del Fuoco sulla strada provinciale 13

Le campagne di Castellaneta hanno preso fuoco. È accaduto questo pomeriggio, lungo la strada provinciale 13, in direzione Masseria Sant’Andrea. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate inizialmente in un’area incolta, propagandosi poi rapidamente fino a raggiungere un’auto parcheggiata all’interno della proprietà e un casolare situato nelle vicinanze.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, supportati da un’autobotte del comando provinciale di Taranto e dal coordinamento dei Carabinieri. Le squadre hanno lavorato per contenere le fiamme ed evitare che l’incendio potesse estendersi ulteriormente nell’area circostante.

Le cause del rogo sarebbero da verificare.