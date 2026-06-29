Giochi del Mediterraneo, positiva la Corte dei Conti su Comitato organizzatore

Il terzo referto del controllo concomitante, depositato il 25 giugno scorso, riconosce il significativo avanzamento delle attività e la piena collaborazione del Comitato nell’istruttori

La Corte dei conti, con deliberazione depositata il 25 giugno 2026, ha concluso il terzo referto del controllo concomitante sui Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, riconoscendo il significativo avanzamento delle attività realizzate dal Comitato Organizzatore e valutando positivamente il percorso intrapreso per la definitiva soluzione delle principali criticità già evidenziate nei precedenti referti, (servizi tecnologici e ospitalità degli atleti).

La deliberazione dà atto della piena collaborazione assicurata dal Comitato Organizzatore nel corso dell’istruttoria, attraverso la trasmissione della documentazione richiesta e i chiarimenti forniti in sede di audizione. Sul fronte dei servizi tecnologici, di broadcasting e antidoping, la Corte prende atto della conclusione della procedura di affidamento e della congruità economica dell’operazione, valutata da Sport e Salute. Analogamente, sul tema dell’ospitalità degli atleti, viene riconosciuto il lavoro svolto dal Comitato per superare le difficoltà incontrate nelle procedure di gara: la soluzione individuata è in fase di definitiva conclusione e consente anche un significativo contenimento dei costi.

La Corte prende inoltre atto, senza formulare osservazioni o riserve della documentazione prodotta in merito alle cerimonie di apertura e chiusura, dell’aggiornamento del masterplan, dei presidi di sicurezza e delle sponsorizzazioni. Le raccomandazioni formulate riguardano esclusivamente il completamento delle ultime attività previste nel percorso di avvicinamento ai Giochi, tra cui il piano dei trasporti, la conclusione dell’affidamento della seconda nave, il monitoraggio dei servizi tecnologici, il controllo dei costi, la copertura del budget e il rispetto dei principi di trasparenza.

Massimo Ferrarese, Presidente del Comitato Organizzatore: “Questo terzo referto rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi mesi. Abbiamo affrontato e risolto, una dopo l’altra, le principali criticità che erano state evidenziate, operando sempre con trasparenza e in costante collaborazione con la Corte dei conti. Le raccomandazioni ricevute rappresentano un utile supporto per completare l’ultima fase organizzativa. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno e lo stesso senso di responsabilità per consegnare al Mediterraneo Giochi all’altezza delle aspettative del Paese”