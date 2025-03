Assunzioni al Comune di Taranto, Ligonzo (Cisl Fp): “Necessario coprire i posti vacanti”

“È indispensabile una pianificazione più incisiva per garantire l’efficienza della macchina amministrativa e il benessere dei cittadini”

La Cisl Fp del Comune di Taranto, attraverso il suo Segretario Aziendale Fabio Ligonzo, sollecita l’Amministrazione a rivedere il Piano del Fabbisogno del Personale 2025-2027, recentemente adottato dal Commissario straordinario con i poteri di Giunta, al fine di sfruttare appieno le risorse disponibili per nuove assunzioni e progressioni verticali.

Secondo i dati ufficiali, il Comune ha la possibilità di incrementare la spesa per il personale fino a 8.317.281,40 euro, rimanendo nei limiti imposti dalla normativa vigente. Tuttavia, l’attuale programmazione prevede assunzioni per soli 636.110,15 euro nel 2025, una cifra nettamente inferiore alle reali capacità di investimento dell’Ente.

“La mancata copertura dei posti vacanti – afferma Ligonzo – compromette la qualità dei servizi pubblici e aumenta il carico di lavoro del personale in servizio. È indispensabile una pianificazione più incisiva per garantire l’efficienza della macchina amministrativa e il benessere dei cittadini”.

La CISL FP propone tre azioni immediate: il potenziamento della programmazione assunzionale, per colmare i vuoti organici e migliorare l’erogazione dei servizi, le progressioni verticali in deroga, per valorizzare le competenze interne e premiare l’esperienza maturata dai dipendenti e l’assunzione immediata di 120 unità, utilizzando circa 4 milioni di euro (la metà del tetto disponibile), per integrare figure chiave come istruttori contabili, amministrativi, tecnici e agenti di Polizia Locale.

“La nostra richiesta – conclude Ligonzo – è chiara: il Comune ha i fondi per investire sul personale, ma serve un cambio di passo per trasformare le risorse disponibili in azioni concrete. Chiediamo un incontro urgente con l’Amministrazione per definire strategie adeguate e dare risposte certe alla comunità”. La Cisl Fp continuerà a monitorare la situazione e a battersi per una gestione del personale più equa ed efficace.