Auto e moto d’epoca invadono Taranto: 23esimo raduno a Porte dello Jonio

Decine di veicoli storici in mostra nella galleria commerciale. Di Bello: “Eventi da replicare in tutta la città per stimolare aggregazione e commercio”

Una parata di auto e moto storiche ha conquistato questa mattina la galleria Porte dello Jonio di Taranto, dove si è tenuta la 23esima edizione dell’Auto Moto Raduno d’Epoca. L’evento gratuito, organizzato dal professor Pierluigi Borgia del Movimento Sportivo della coalizione “Adesso”, ha richiamato appassionati e curiosi da tre regioni del Sud Italia.

Dalla Puglia, Calabria e Basilicata sono giunti espositori con pezzi unici che hanno fatto la storia dell’automobilismo: dalle Alfa Romeo degli anni ’60 alle Fiat dei ’90, passando per rarità d’anteguerra e le caratteristiche auto “lampeggianti” in dotazione alle forze dell’ordine tra gli anni ’70 e ’90. Tra i modelli più ammirati, una presidenziale Cadillac Limousine, l’intramontabile Lancia Delta HF Integrale e la leggendaria Citroën 2CV. Non sono mancate le due ruote, con la partecipazione del Vespa Club Lizzano e diversi esemplari di moto Custom.

“Eventi come questo dovranno in futuro essere organizzati anche in altri luoghi della città – ha dichiarato il candidato sindaco Mirko Di Bello, presente alla manifestazione – Sia in centro che nelle periferie, per stimolare non soltanto l’aggregazione ma anche il commercio delle attività vicine, portando i cittadini a vivere maggiormente gli spazi comuni”.

La manifestazione, che da oltre vent’anni vede il professor Borgia come principale promotore, si è conclusa con la premiazione dei veicoli più originali e rappresentativi delle diverse epoche storiche.