Ballottaggio e referendum: oggi e domani si vota a Taranto e Massafra

Urne aperte per il ballottaggio tra Bitetti e Tacente a Taranto e tra Zaccaro e Fisicaro a Massafra. Si vota anche per i referendum su lavoro e cittadinanza

Da questa mattina, domenica 8 giugno, i cittadini di Taranto e Massafra sono chiamati alle urne per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali, che decreterà il nuovo sindaco tra i candidati Piero Bitetti e Francesco Tacente per il capoluogo ionico e tra Giancarla Zaccaro ed Emanuele Fisicaro per il Comune di Massafra.

Oltre alla scelta del primo cittadino, gli elettori potranno esprimersi su cinque referendum che affrontano temi di grande rilevanza: quattro quesiti riguardano il mondo del lavoro, mentre uno è dedicato alla cittadinanza.

I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e riapriranno domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. Al termine delle operazioni di voto inizierà immediatamente lo scrutinio.

Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento d’identità valido e la tessera elettorale. Chi avesse smarrito quest’ultima può richiederne un duplicato presso l’ufficio elettorale comunale, che rimarrà aperto per tutta la durata delle votazioni.