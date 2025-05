Bandiere Blu 2025: nuovo ingresso tra le spiagge premiate nel Tarantino

di Francesca Leoci

Anche Pulsano tra i comuni insigniti di quest’anno. Assegnate in totale 487 riconoscimenti in Italia, tre in più rispetto al 2024

Salgono a 487 le spiagge che conquistano l’ambita Bandiera Blu 2025, con tre nuovi ingressi rispetto allo scorso anno. A confermare la sua leadership nel turismo balneare di qualità, la provincia di Taranto che quest’anno porta con sé anche il Comune di Pulsano.

Durante la cerimonia ufficiale di questa mattina, presso la sede del Cnr a Roma, Foundation for environmental education (Fee) ha premiato diverse località costiere: Manduria (San Pietro in Bevagna), Maruggio (Commenda, Campomarino e Acqua Dolce), Pulsano (Marina di Pulsano), Leporano (Lido Gandoli, Porto Pirrone, Porto Saturo e Baia d’Argento), Castellaneta (Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina) e Ginosa (Marina di Ginosa).

L’assegnazione della Bandiera Blu si basa su 32 criteri specifici che valutano non solo la qualità delle acque balneabili, ma anche altri aspetti cruciali come la gestione ambientale, l’efficienza della raccolta differenziata, la mobilità sostenibile e l’impegno nell’educazione ambientale. Novità di quest’anno è la richiesta ai comuni di presentare un piano di sostenibilità triennale (2025-2027), sottolineando l’importanza di una programmazione a lungo termine per la salvaguardia dell’ambiente costiero.