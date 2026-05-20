Bonifiche Area Sin Taranto, presentata l’iniziativa MASE

Stamattina si è svolta la conferenza in Prefettura in cui il Vice Ministro Gava si è connessa da remoto

Supportare le imprese nei percorsi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle aree private del Sin di Taranto per favorire nuovi investimenti e rilanciare il territorio.

È l’obiettivo dell’iniziativa presentata in Prefettura dal Commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio insieme ai rappresentanti di Confindustria e Confapi Taranto, con il collegamento da remoto del viceministro dell’Ambiente Vannia Gava. Nel corso dell’incontro è stato illustrato un applicativo già disponibile che consentirà alle aziende interessate a investire nell’area tarantina di ottenere informazioni preventive sullo stato ambientale dei siti e sui possibili costi di caratterizzazione e bonifica. “È un’azione di supporto al mondo dell’impresa chiesta direttamente dalle aziende”, ha spiegato Uricchio, sottolineando come la disponibilità di dati e certezze economiche rappresenti un elemento fondamentale per attrarre nuovi investitori. (Crediti Ansa Puglia)