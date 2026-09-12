Ex Ilva, fuoriuscita materiale schiumoso e lo denuncia VeraLeaks

Ha allegato alla denuncia una fotografia a documentazione dell’accaduto e ha allertato Arpa Puglia e la Guardia costiera

A pochi minuti dalla pronuncia della Corte d’Appello di Milano sul fermo dell’area a caldo dell’ex Ilva, ieri mattina, “da un tombino sotto l’impianto dell’altoforno 2 usciva materiale schiumoso di colore giallastro”.

Lo segnala l’attivista Luciano Manna di VeraLeaks, che ha allegato alla denuncia una fotografia a documentazione dell’accaduto. “Ho allertato Arpa Puglia e la Guardia costiera per comprendere la natura del materiale che è finito nei canali asserviti agli impianti e che al termine del loro corso sfociano nel Mar Grande”, sostiene Manna, secondo cui “gli impianti ex Ilva inquinano ancora”. (Fonte Ansa Puglia)