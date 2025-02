Bullismo e cyberbullismo, i carabinieri parlano agli studenti di Carosino

I comandanti dell’Arma discutono con i giovani della scuola media ‘Aldo Moro’ per promuovere la cultura della legalità

Martedì scorso, gli studenti della scuola media “Aldo Moro” di Carosino hanno vissuto una mattinata speciale grazie all’incontro con i Comandanti dei due presidi dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competenti per l’istituto. Il Capitano Silvana Fabbricatore, Comandante della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, e il Comandante in servizio volontario (Sv) della Stazione Carabinieri di San Giorgio Jonico, sono stati accolti dal dirigente scolastico che ha radunato le tre classi di seconda media.

L’incontro ha coinvolto 65 giovani studenti e sei insegnanti ed è stato dedicato ai temi delicati del bullismo e del cyberbullismo. I rappresentanti dell’Arma hanno affrontato questi argomenti con grande sensibilità, mettendo in evidenza sia i comportamenti violenti tra coetanei sia le insidie nascoste nei social network. È stata sottolineata l’importanza di essere informati sui potenziali pericoli del mondo digitale già da un’età precoce.

Il messaggio centrale dell’incontro è stato quello di far comprendere ai giovani che le istituzioni sono sempre pronte ad offrire supporto e consigli. Le caserme dei Carabinieri sono aperte a tutti i cittadini per qualsiasi richiesta d’aiuto o confronto. Questo incontro fa parte del progetto “Cultura della legalità”, un impegno costante dell’Arma dei Carabinieri volto a sensibilizzare i più giovani su tematiche cruciali come la violenza giovanile e l’utilizzo responsabile delle tecnologie digitali.