Cantieri ai sottopassi di Viale Magna Grecia: traffico in tilt e città paralizzata

Primo Piano

Ex Ilva, stop per tre batterie delle Cokerie fino al 30 aprile

CP -
La sospensione delle attività avrà una durata stimata di circa tre mesi e mezzo, con conclusione prevista il 30 aprile 2026. Il provvedimento interesserà...
Scontro tra auto e autobus in viale Unicef: un ferito

CP -
L’incidente nel tardo pomeriggio nei pressi della rotatoria del Lidl. Una Opel Corsa viaggiava contromano: il conducente trasportato in ospedale in codice rosso Un incidente...
Reagisce al controllo dei poliziotti: arrestato 38enne

CP -
Recuperati in una borsa attrezzi da lavoro di dubbia provenienza La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 38 anni ritenuto presunto responsabile...
