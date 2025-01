Al via i cantieri per i Giochi 2026: dallo stadio Valente al PalaMazzola

Imminenti le gare d’appalto per la riqualificazione delle infrastrutture sportive a Taranto

Taranto si prepara ad ospitare uno degli eventi sportivi internazionali più importanti: i XX Giochi del Mediterraneo. L’obiettivo è riqualificare e realizzare infrastrutture non solo per questa manifestazione del 2026, ma anche per dotare la città di impianti moderni capaci di attrarre futuri eventi sportivi internazionali. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, sta portando avanti diversi progetti per recuperare e valorizzare aree cittadine attraverso la realizzazione di complessi sportivi.

Il primo impianto già fruibile è il nuovo stadio di atletica “Giuseppe Valente”, che ha recentemente ospitato la “Finale Nazionale del Campionato Italiano Società Assoluto su Pista 2024”. L’opera, dal valore di 3 milioni di euro, situata nel rione Salinella, rappresenterà il fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva per i Giochi del 2026.

Tra gli altri interventi in corso, il campo comunale di Talsano “Renzino Paradiso” richiederà un investimento di 4 milioni di euro, così come l’adeguamento del PalaMazzola. Per la ristrutturazione sportiva dei Giardini Peripato, che includerà un nuovo impianto di street basket, è previsto un investimento di 1 milione di euro. Di recente approvazione è anche il progetto del parco urbano sportivo, il cui completamento è previsto per giugno 2026.