Giochi del Mediterraneo, cerimonia di apertura sold out

Da oggi in vendita on line i biglietti per nuoto e atletica

Esauriti i biglietti disponibili per la Cerimonia di Apertura, a conferma della grande attesa che circonda i prossimi Giochi del Mediterraneo, sono disponibili da oggi i tagliandi per le gare di Nuoto e Atletica. A cinquanta giorni dall’avvio dei XX Giochi del Mediterraneo, il Comitato Organizzatore di Taranto 2026 annuncia l’apertura delle vendite dei biglietti per due delle discipline più attese della manifestazione: il Nuoto e l’Atletica. A partire dalle ore 15:00 di oggi, i tagliandi saranno acquistabili esclusivamente sulla piattaforma ufficiale Vivaticket.

NUOTO

• Date: 22–25 agosto 2026

• Sede: Stadio del Nuoto Torre d’Ayala, Taranto

• Prezzi: Batterie 5€ | Finali 10€

ATLETICA

• Date: 30 agosto – 3 settembre 2026

• Sede: Salinella Athletics Field, Stadio Giuseppe Valente, Taranto

• Prezzo unico: 10€



I biglietti sono disponibili ai seguenti link:

• Versione italiana: ta2026.vivaticket.it

• Versione inglese: ta2026.vivaticket.it/en