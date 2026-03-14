Castellaneta Marina: per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stessi lidi?

di Ciemme

La stagione estiva e balneare è ormai alle porte e nel Comune di Castellaneta vi è ancora incertezza in tema di concessioni balneari

Visti i tempi ristretti, sembra difficile che l’amministrazione possa riuscire a chiudere le procedure del bando ed affidare le spiagge ai nuovi concessionari.

Il nuovo bando per 35 Concessioni è stato pubblicato il 21 ottobre scorso, anche a seguito di forti turbolenze interne alla maggioranza del sindaco Di Pippa, ma, ad oggi, non vi sono novità in merito alla procedura in corso.

Allo stato attuale sembrano siano state aperte solo le buste amministrative e quindi bisogna ancora attendere l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, fase che richiederà certamente tempi lunghi e particolare attenzione.

Ed anche una volta aperte le buste e pubblicata la graduatoria, si aprirà inevitabilmente la fase dei ricorsi al Tar, che potrebbero essere proposti da chi si vedrà escluso o penalizzato. Il weekend di Pasqua è certamente il primo appuntamento che richiama tanti turisti sulle nostre spiagge e sarebbe importante offrire certezze ad operatori ed utenti.

Nel Consiglio Comunale dedicato al Question Time del 26 febbraio u.s., un consigliere di opposizione ha rivolto al sindaco interrogazione sul tema; la risposta si avrà al prossimo Consiglio e forse si potrà avere qualche certezza in più.

Ci sarà la proroga o si forzerà la mano per iniziare un nuovo percorso? Non resta che attendere. Le risposte arriveranno presto.