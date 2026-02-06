Centro Salute Mentale Ginosa e Castellaneta, USB in stato di agitazione

Atteggiamento autoritario e lesivo del direttore verso i lavoratori, lo dichiara Ferrarese di USB nella nota

Proclamato dall’Usb Pubblico Impiego lo stato di agitazione dei dipendenti del Centro di Salute Mentale del polo di Ginosa e Castellaneta. Alla base dell’iniziativa di protesta il malcontento dilagante tra gli operatori in servizio, legato a particolari atteggiamenti posti in essere dal direttore del Csm. E’ quanto dichiara Angelo Ferrarese di Usb Pubblico Impiego Taranto nella nota stampa: “I dipendenti ravvisano un arbitrario ed irrituale esercizio del potere disciplinare, e la tendenza a far sì che i dipendenti operino in ambienti inadeguati, perché negli stessi non si ravvisa la possibilità di rispettare la privacy degli utenti. Lo stesso direttore inoltre si esprime utilizzando dichiarazioni che sono chiaramente lesive della parità di genere, della dignità dei lavoratori e dell’immagine”.

Per queste ragioni, i lavoratori chiedono massima attenzione affinché venga si ponga fine ai comportamenti autoritari del dirigente, e venga ripristinato un clima sano e di reciproca collaborazione, al fine di tutelare la dignità e la serenità dei lavoratori, e di garantire insieme un’adeguata e dignitosa assistenza agli utenti del servizio, che sono peraltro soggetti particolarmente fragili. La situazione, riferisce USB nella nota, è stata segnalata al prefetto e ai vertici dell’Asl di Taranto.