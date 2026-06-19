CER dei Due Mari, Bitetti: “opportunità straordinaria per Taranto”

Il Sindaco di Taranto ha aperto oggi i lavori del convegno “Energia condivisa per costruire il futuro sostenibile di Taranto”, durante il quale è stata presentata alla città la Comunità Energetica Rinnovabile “La CER dei Due Mari”

Il Sindaco di Taranto ha aperto oggi i lavori del convegno “Energia condivisa per costruire il futuro sostenibile di Taranto”, durante il quale è stata presentata alla città la Comunità Energetica Rinnovabile “La CER dei Due Mari”, sottoscritta nel dicembre 2025.

Di seguito le sue dichiarazioni: “La CER dei Due Mari rappresenta una straordinaria opportunità per Taranto. È la prova concreta di un impegno costante verso la tutela dell’ambiente, il benessere delle famiglie, la crescita delle imprese e il rafforzamento del ruolo delle istituzioni. Le comunità energetiche nascono proprio con questo spirito: unire cittadini, imprese ed enti in un percorso condiviso, lanciando un messaggio chiaro e positivo: solo insieme possiamo costruire il bene comune”. Per il primo cittadino il convegno di oggi è stato un momento importante di partecipazione e confronto: “Taranto ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nazionale nella transizione ecologica. La CER dei Due Mari è un passo concreto in questa direzione.”

Al convegno era presente anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Lucio Lonoce, che ha sottolineato: “Abbiamo scelto un modello amministrativo innovativo e responsabile, che consente di realizzare l’iniziativa senza gravare sul bilancio comunale. Attraverso una procedura ad evidenza pubblica, è stato individuato un operatore economico in grado di sostenere integralmente l’investimento, superando uno dei principali limiti che spesso rallenta la diffusione di queste esperienze: il reperimento delle risorse finanziarie. Taranto, dunque, sta già costruendo il proprio futuro energetico, con un approccio concreto, sostenibile e pienamente operativo”.