Chiusura di officina illegale, Confartigianato: “Abusivismo freno allo sviluppo”

L’associazione degli artigiani denuncia una “concorrenza sleale e letale” che colpisce numerosi settori. Chiesti più controlli dopo l’operazione della Polizia Stradale a Taranto

La Polizia Stradale di Taranto ha posto sotto sequestro un’officina meccanica completamente abusiva nel cuore del Borgo cittadino. L’operazione si inserisce in una più ampia campagna di contrasto all’illegalità nel settore dell’autoriparazione che ha già portato alla chiusura di diverse attività irregolari in provincia.

“Un’azione importante che evidenzia la gravità del fenomeno”, commentano Antonio Conte e Martino Larocca, referenti di Confartigianato Autoriparazione per i settori meccatronici e autocarrozzieri. Gli operatori abusivi, oltre a rappresentare una concorrenza sleale per le imprese regolari, mettono a rischio la sicurezza stradale con interventi spesso improvvisati e privi delle necessarie competenze tecniche.

Preoccupa anche l’aspetto ambientale: “Gli abusivi difficilmente smaltiscono correttamente rifiuti e materiali esausti per evitare di essere individuati”, sottolineano i rappresentanti dell’associazione, che lanciano un appello ai cittadini affinché si rivolgano solo a operatori autorizzati.

“L’abusivismo sta frenando fortemente lo sviluppo degli artigiani”, denuncia Fabio Paolillo, Segretario generale di Confartigianato Taranto. Il fenomeno colpisce numerosi settori, dall’edilizia all’impiantistica, dalla falegnameria all’estetica, creando una competizione impari con le aziende regolari. L’associazione chiede un maggiore impegno nei controlli, in particolare da parte delle Polizie locali, per individuare e sanzionare i “falsi artigiani” che, pur essendo fantasmi per il fisco, sottraggono lavoro e reddito alle imprese in regola. “Solo il rispetto delle regole può garantire un corretto sviluppo della nostra società civile”, conclude Confartigianato.