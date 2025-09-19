Cigs, i sindacati: “Chiesto incontro dopo il vertice a Palazzo Chigi”

La richiesta parte dalla necessità di avere un quadro più chiaro sul futuro degli asset

I responsabili siderurgia di Fim, Fiom e Uilm Valerio D’Alò, Loris Scarpa e Guglielmo Gambardella hanno inviato una nota al ministero del Lavoro chiedendo di posticipare il nuovo incontro sulla cassa integrazione straordinaria, previsto per il 24 settembre, a una data successiva al vertice a Palazzo Chigi già chiesto dalle segreterie generali dei sindacati metalmeccanici.

Questo, spiegano, per “poter avere un quadro d’insieme più chiaro per il futuro degli asset ex Ilva a seguito della chiusura dei termini del bando di gara in corso”.

Nei giorni scorsi Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ha inviato un’istanza di modifica della richiesta della cassa che prevede l’aumento a 4.450 dipendenti, dai 3.062 autorizzati attualmente. (Ansa)