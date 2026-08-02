Circumarpiccolo, caretta caretta lanciata in un dirupo

La segnalazione alle autorità è partita da una coppia di passanti che incredula ha assistito alla scena

Un esemplare di tartaruga caretta caretta, sarebbe stata buttata tra i rovi sulla Circumarpiccolo di Taranto. L’ autore del folle gesto sarebbe un anziano del posto alla guida di una Dacia Bianca. L’ uomo si sarebbe accostato al ciglio della strada e avrebbe lanciato qualcosa nel dirupo. Due persone in transito nella stessa zona, notando lo strano movimento, si sarebbero fermate subito dopo.

La scoperta shock: intrappolata nelle sterpaglie, una tartaruga viva di grandi dimensioni. Le telecamere presenti nella zona avrebbero permesso di risalire al responsabile dell’ insano gesto, mentre si allontanava.

Allertata subito la Capitaneria di Porto, il WWF e tutte le autorità competenti. I soccorritori dei Vigili del Fuoco ne hanno permesso il salvataggio. Nel video diffuso, l’ esemplare dotata di una carapace di circa 70 cm, sembra applaudire al suo soccorritore. Lieto fine per una storia di crudeltà inaudita e immotivata. Ricordiamo che la tartaruga caretta caretta, la più comune nel Mar Mediterraneo, è una specie protetta perché a rischio estinzione.

