Cis Taranto, Bitetti: al ministro Foti la richiesta per integrare nuovi fondi

Rimodulare la risorse già assegnate e puntare sulla riconversione economica, culturale e sociale della città

“Il Cis Taranto è uno strumento essenziale per accompagnare la transizione ambientale, produttiva e sociale del territorio ionico. È di tutta evidenza però, che l’attuale piano finanziario non sia più coerente con l’evoluzione dei costi e le chiare criticità progettuali. “Così, inizia la nota del primo cittadino Piero Bitetti.

“Per tali ragioni – fa sapere – ho avanzato una richiesta al Ministro On. Tommaso Foti, PNRR e Politiche di Coesione, al Ministro On. Giancarlo Giorgietti, Economia e Finanze e l’on. Dario Iaia, responsabile unico del Cis Taranto, affinché valutino la possibilità di rimodulare le risorse già assegnate per la piena realizzazione degli interventi, e di integrare la dotazione esistente mediante ulteriori finanziamenti.

Rivolgo inoltre un appello ai parlamentari di terra ionica e ai consiglieri regionali di tutte le forze politiche, a sostenere questa azione con forza che ha come unico indirizzo la riconversione economica, culturale e sociale della città”.