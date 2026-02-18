mercoledì 18 Febbraio 26
Cis Taranto, Bitetti: al ministro Foti la richiesta per integrare nuovi fondi

“Zarzuela vs Opera”, all’ Orfeo l’ incontro tra due grandi tradizioni teatrali

CP -
In corso la trentatreesima edizione della Stagione Eventi musicali, realizzata dall'Orchestra ICO della Magna Grecia Questa sera (mercoledì 18 febbraio) alle ore 21.00, un affascinante...
Colpo sventato in un bar tabacchi di via Cugini: allarme ferma i malviventi

CP -
Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero aperto un varco passando da un locale situato in via Tito Livio per introdursi all’interno dell’esercizio commerciale Nella...
Docente aggredito dal padre di un’alunna: “Tornerò a scuola, ma ora ho paura”

Lia Buttari -
L’episodio è avvenuto presso l’istituto superiore Einaudi di Foggia. Serafini (Snals-Confsal): “Chi lavora nella scuola garantisce ogni giorno educazione, legalità e crescita civile. Lo...
