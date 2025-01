Cisl Scuola, Mancino: “Preoccupati per l’esternalizzazione dei nidi comunali”

“Rischia di minare la continuità educativa, con il rischio che venga data maggiore attenzione alle logiche economiche a scapito della qualità del servizio e delle condizioni di lavoro delle educatrici”

Il Segretario Generale della Cisl Scuola Taranto Brindisi, Fabio Mancino, esprime forte preoccupazione in merito alla decisione dell’Amministrazione Comunale di esternalizzare la gestione degli asili nido di Taranto.

“Questa scelta, che rischia di compromettere la qualità del servizio e di indebolire il sistema educativo pubblico, non tiene conto dei sacrifici e dell’abnegazione delle educatrici che, con impegno, hanno affrontato lunghi percorsi di formazione.

Le educatrici dei nidi comunali, professionisti altamente qualificati, sono figure fondamentali nel percorso di crescita dei bambini, specialmente nei primi anni di vita. – Afferma Mancino – La loro funzione non si limita a quella di semplici operatrici scolastiche ma è quella di educatrici che, con passione e competenza, contribuiscono in modo determinante allo sviluppo delle capacità cognitive, emotive e sociali dei più piccoli.

I primi anni sono quelli decisivi per il loro futuro, e per questo è cruciale che il loro processo educativo sia seguito da professionisti motivati, ben formati e stabilmente impiegati. Le educatrici, dopo aver superato concorsi e percorsi formativi impegnativi, sono pronte ad affrontare le sfide quotidiane di un ambiente educativo dinamico, ma è proprio in questo contesto che rischiano di vedersi negare le opportunità di crescita professionale che, in un servizio pubblico di qualità, è fondamentale.

L’esternalizzazione dei servizi rischia di minare la continuità educativa, con il rischio che venga data maggiore attenzione alle logiche economiche a scapito della qualità del servizio e delle condizioni di lavoro delle educatrici. – Si legge nella nota – La privatizzazione, infatti, potrebbe non garantire né la stessa professionalità né l’attenzione che ogni bambino merita.

La Cisl Scuola Taranto Brindisi continuerà a monitorare questa situazione e a difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, insieme alla Cisl FP, – conclude Mancino – per un’educazione che metta sempre al primo posto il benessere dei bambini e la dignità dei professionisti che li accompagnano nella loro crescita.”