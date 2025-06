Il comitato cittadino si oppone alla riapertura della discarica ex Vergine

Il presidente dell’ente non risponde alle richieste d’incontro. I manifestanti chiedono un consiglio provinciale straordinario prima della conferenza dei servizi del 3 luglio

Non si placa la protesta del Comitato No Discarica Ex Vergine, che dopo il sit-in di martedì 24 giugno denuncia il silenzio delle istituzioni. “Il presidente della Provincia risulta irreperibile, senza fornire alcuna giustificazione né risposta alle numerose pec inviate”, lamenta il Comitato in una nota. La mobilitazione si intensifica in vista della conferenza dei servizi del 3 luglio. I manifestanti hanno inviato oggi stesso le loro osservazioni tecniche all’ing. Polignano della Provincia, mentre parallelamente hanno sollecitato tutti i consiglieri provinciali ad assumere una posizione chiara contro la riapertura dell’impianto.

“È tempo di dare un segnale di responsabilità – scrivono i rappresentanti del Comitato in una lettera ai consiglieri – Vi chiediamo di farvi promotori dell’approvazione di un ordine del giorno che esprima contrarietà alla riapertura della discarica”. L’appello si conclude con un riferimento al futuro: “Un’intera comunità sarà riconoscente a chi potrà dire di essersi espresso per la chiusura definitiva della discarica ex Vergine”.