Comune, arriva la “Domenica Ecologica”

Si tratta di un’idea dell’amministrazione Bitetti che si terrà ogni anno, all’inizio della primavera, per promuovere il rispetto dell’ambiente e lo sport

Incentivare la mobilità sostenibile, promuovere lo sport e il rispetto dell’ambiente, sensibilizzare sui corretti stili di vita. Domenica 12 aprile si terrà la prima “Domenica Ecologica” del Comune di Taranto, un appuntamento che l’attuale amministrazione ha deciso di istituire e che si terrà ogni anno all’inizio della primavera. Durante la mattinata, il centro della città diventerà uno spazio aperto a attività sportive, sanitarie, ricreative e di animazione, pensate per adulti e bambini, con l’obiettivo di vivere la città in modo diverso, più sano e consapevole.

Il programma delle attività e iniziative dalle 9 alle 13:

dalle 9 alle 11, Gara podistica con l’Associazione ASD Nuova Atletica Taranto, partenza ed arrivo in Piazza Maria Immacolata;

10.30, Ciclo-passeggiata, partenza ed arrivo al Parco della Musica lato via di Palma;

iniziativa Kyma Ambiente, allestimento ecoisola temporanea dedicata esclusivamente al conferimento dei piccoli RAEE (rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche di dimensioni ridotte), di punti informativi afferenti alle richieste di ritiro ingombranti e promozione app KTarip presso Piazza Maria Immacolata;

tutta la mattinata, iniziativa Kyma Mobilità, Bibliobus in Piazza della Vittoria, TPL ed utilizzo delle e-bike della società Vaimoo gratuiti (fino a 60 minuti di utilizzo gratuito per utente), punto informativo su BRT;

tutta la mattinata, iniziativa Kyma Servizi, installazione 12 casette in legno in via Mignogna per associazioni sportive, artigiani, comitati civici;

tutta la mattinata, iniziativa l’Asl Taranto, ex Baraccamenti Cattolica, attività di screening (con risultato immediato) e di sensibilizzazione sui corretti stili di vita; in co-organizzazione con il 118 attività di primo soccorso;

tutta la mattinata, iniziativa Tavolo per lo Sport, organizzazione di attività sportive in Piazza Carmine (pattinaggio), Piazza della Vittoria (arti marziali), Piazza Maria Immacolata (basket), Via Berardi (volley), Piazza Garibaldi (altre associazioni sportive), Baraccamenti Cattolica (scacchi). L’apertura straordinaria degli esercizi commerciali avverrà su base volontaria.

Tutte le variazioni dei bus

In occasione dell’evento “Domenica Ecologica” previsto per domenica 12 aprile 2026, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 sarà interdetta la circolazione veicolare nelle vie Via Margherita, Via Anfiteatro, Via Roma, Via di Palma, Via Pacoret, Corso Umberto e Via D’Aquino, come stabilito dall’Ordinanza della Polizia Locale n° 224 del 08/04/2026. Si riportano, di seguito, le variazioni:

dalle ore 08:30 alle ore 13:00

Linea 1/2 – 16 – 27 (direzione TAMBURI/PORTO MERCANTILE): da Via Cugini non svoltano su via Pacoret ma svoltano a sx su Via Leonida, a dx su Via Principe Amedeo, a dx su via De Cesare, a sx su Corso Umberto, proseguono non svoltando su Via Margherita ma svoltano a sx su Corso Due Mari, a dx Ponte Girevole da dove riprendono i consueti percorsi.

Linea 3 – 14 – 21 (direzione TAMBURI/PORTO MERCANTILE): da Corso Umberto non svoltano su Via Margherita ma proseguono e svoltano a sx su Corso Due Mari, a dx Ponte Girevole da dove riprendono i consueti percorsi.

Linea 5 (direzione MARGHERITA): da Via Crispi svolta a sx su Via Principe Amedeo, a dx su via De Cesare, a sx su Corso Umberto, prosegue non svoltando su Via Margherita ma svolta a sx su Corso Due Mari, a sx sul Lungomare per effettuare la sosta al capolinea.

Linea 8 – 20 – 28 (direzione PORTO MERCANTILE): da Via Principe Amedeo non svoltano a dx su Via Crispi ma proseguono dritto svoltando a dx su via De Cesare, a sx su Corso Umberto, proseguono non svoltando su Via Margherita ma svoltano a sx su Corso Due Mari, a dx Ponte Girevole da dove riprendono i consueti percorsi.

TUTTE LE LINEE PROVENIENTI DA TAMBURI/PORTO MERCANTILE – DIREZIONE CENTRO: dal Ponte Girevole non transitano su via Matteotti ma svoltano a dx su Corso Due Mari, a sx sul Lungomare (effettuano la fermata della linea 5 ) e proseguono per i rispettivi percorsi.

