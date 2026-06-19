Comune, Bitetti incontra il Presidente del Coni Puglia Giliberto

Come riportato nella nota stampa, si è discusso delle opportunità legate allo sviluppo e alla valorizzazione dello sport sul territorio, con particolare attenzione alla pianificazione di eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale

Il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha accolto a Palazzo di Città il Presidente regionale del Coni Puglia, Angelo Giliberto, per un confronto istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il sistema sportivo regionale. Nel corso dell’incontro si è discusso delle opportunità legate allo sviluppo e alla valorizzazione dello sport sul territorio, con particolare attenzione alla pianificazione di eventi sportivi di rilievo che possano consolidare il ruolo di Taranto come città protagonista del panorama sportivo nazionale e internazionale.

Al centro del dialogo, la volontà condivisa di dare continuità all’importante eredità dei Giochi del Mediterraneo, attraverso un calendario strutturato di iniziative sportive capaci di coinvolgere federazioni, associazioni e comunità locale. L’incontro si inserisce in un più ampio programma di interlocuzione tra enti locali e organismi sportivi, finalizzato a rendere Taranto un punto di riferimento stabile per l’organizzazione di manifestazioni sportive e per la diffusione dei valori dello sport.