Comune di Taranto, Ligonzo (CISL FP): “Formazione priorità strategica”

La CISL FP del Comune di Taranto, per voce del segretario aziendale Fabio Ligonzo, esprime soddisfazione per l’ammissione al finanziamento del progetto “PerForma PA”, che assegna all’Ente € 85.177,35, a valere sulle risorse del PNRR, destinati alla formazione del personale, così come si evince dal sito del Formez

Si tratta di un investimento rilevante sul capitale umano dell’Amministrazione, con percorsi formativi specificamente dedicati al tema del “Contrasto alla corruzione, trasparenza e appalti pubblici”, che coinvolgeranno 210 dipendenti. Un ambito strategico e prioritario, fondamentale per rafforzare la qualità dell’azione amministrativa, la legalità dei processi e l’efficienza nella gestione delle risorse pubbliche, in una fase storica in cui la gestione delle risorse straordinarie richiede competenze sempre più specialistiche e aggiornate.

La CISL FP riconosce il significativo lavoro svolto dalla Direzione di Coordinamento Pianificazione Strategica e Programmazione Europea – Gestione Fondi UE/PNRR, che ha curato il perfezionamento del processo di candidatura, nonché il ruolo della Direzione Risorse Umane, chiamata ora a garantire la concreta attuazione delle iniziative progettuali e la piena diffusione delle competenze acquisite all’interno dell’Ente.

Per la CISL FP, investire nella formazione significa non solo accrescere le competenze professionali, ma anche promuovere una cultura organizzativa fondata su responsabilità, trasparenza e integrità amministrativa. La qualificazione del personale rappresenta infatti una leva essenziale per migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini, rafforzare la fiducia nelle istituzioni e sostenere i processi di innovazione della pubblica amministrazione.

In questa prospettiva, la CISL FP auspica che il progetto PERFORMA PA possa costituire l’avvio di un percorso strutturale e continuativo di valorizzazione del personale, orientato a rendere l’Ente sempre più efficiente, moderno e capace di affrontare le sfide organizzative e gestionali poste dai programmi di investimento e sviluppo del territorio.