Comune, intensificati controlli su vendita abusiva di cozze e mitili

Ecco l’esito dell’operazione congiunta Polizia Locale, Polizia di Stato e Asl

Il Comune di Taranto intensifica i controlli sul territorio per contrastare la vendita illegale di cozze e mitili. Nella giornata odierna, si è svolta un’operazione congiunta che ha visto l’impiego della Polizia Locale, della Polizia di Stato, Commissariato Borgo e del personale dell’ASL Dipartimento di Prevenzione, nucleo Siav B.



Nel corso dell’attività, i venditori abusivi sono stati individuati e denunciati. Per loro è scattato anche il provvedimento di sequestro delle cozze e dei mitili, oltre a bilance e banchi utilizzati per la vendita su strada. Le operazioni sono state seguite personalmente dall’Assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cosa, su disposizione del Sindaco Piero Bitetti: “Abbiamo invitato gli interessati ad intraprendere un percorso di legalità, individuando postazioni idonee, anche all’interno dei mercati cittadini – dice l’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cosa – Ai cittadini che continuano ad acquistare prodotti esposti al sole e senza alcuna certificazione ricordiamo che si espongono a rischi per la salute e favoriscono, di fatto, il perdurare di situazioni di illegalità. Ringrazio la Polizia Locale, Polizia di Stato e Asl per il lavoro svolto oggi” ha concluso il primo cittadino.