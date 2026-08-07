Comune su Centri anziani, Lincesso: “A breve la riapertura, rispondiamo con i fatti”

L’assessore risponde alle critiche dell’opposizione

Rispetto alle polemiche emerse nelle ultime ore, il Comune di Taranto fa chiarezza sulla questione legata ai centri per anziani. L’assessore ai Servizi Sociali Sabrina Lincesso crede che la critica politica sia “legittima” ma non condivide, nella nota stampa, le ricostruzioni parziali: “I Centri di Aggregazione Sociale – spiega l’assessore – sono fondamentali per la socialità e il contrasto alla solitudine. Con grande impegno abbiamo garantito nei mesi scorsi continuità e professionalità del servizio, riconosciute dagli stessi anziani. La procedura sul MEPA è stata aggiudicata e sono in corso gli ultimi adempimenti: verifica dei requisiti, assunzione dei dipendenti, confronto con i sindacati, assunzione del personale, pulizia e predisposizione degli ambienti e determina dirigenziale. Terminati questi passaggi amministrativi, previsti dalla legge, i Centri a breve riapriranno”.



Con la costanza e il lavoro quotidiano al servizio dei concittadini, secondo Lincesso, la buona gestione si dimostra sul campo, con presenza, responsabilità e risultati.