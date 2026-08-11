Taranto si accende per i Giochi: eventi gratuiti dal 20 agosto al 3 settembre

Il Comitato organizzatore presenta il programma collaterale: appuntamenti gratuiti tra musica, cultura, spettacolo e sport

Dal 20 agosto al 3 settembre, in occasione dei XX Giochi del Mediterraneo, Taranto non sarà soltanto il teatro delle competizioni sportive. La città si prepara infatti a vivere una festa diffusa, con un calendario di eventi collaterali gratuiti pensato per accompagnare le giornate dei Giochi e coinvolgere cittadini, atleti, delegazioni, visitatori e turisti.

Il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 ha messo a punto un programma che spazia dalla musica al teatro, dalle mostre alle installazioni luminose, fino agli appuntamenti sportivi collaterali. Un’offerta articolata, rivolta a pubblici diversi, che punta a portare lo spirito dei Giochi anche fuori dagli impianti.

La musica sarà uno dei principali fili conduttori della manifestazione, con concerti, spettacoli, dj set e performance. Tra gli appuntamenti sono previste anche esibizioni di deejay di fama internazionale, chiamati ad animare le serate tarantine per tutta la durata dei Giochi.

Il cuore della programmazione sarà il centro della città, con il borgo e soprattutto la Città Vecchia protagonisti di numerose iniziative. Gli spazi simbolo di Taranto diventeranno così luoghi di incontro, cultura, spettacolo e intrattenimento. Il programma non si fermerà però al capoluogo: sono previsti tre grandi concerti sulla scalinata della Concattedrale e numerosi appuntamenti nei Comuni della provincia coinvolti nella manifestazione.

L’obiettivo è coinvolgere innanzitutto la comunità locale, oltre ai visitatori attesi a Taranto per i Giochi. I tarantini avranno così la possibilità di vivere la propria città durante uno degli appuntamenti sportivi più importanti della sua storia, attraverso un programma interamente accessibile e gratuito.

“Abbiamo lavorato per mesi, coinvolgendo un’ampia rete di associazioni, realtà culturali e imprese della città e del territorio, per costruire un calendario di decine di appuntamenti che accompagneranno le serate di Taranto durante i Giochi”, ha dichiarato la Direzione Marketing e Comunicazione del Comitato Giochi del Mediterraneo.

“L’obiettivo è arricchire il già intenso programma sportivo con un’offerta capace di portare lo spirito dei Giochi anche fuori dagli impianti, facendo dialogare cultura, musica, spettacolo, sport e territorio”.

Dal Comitato arriva anche un ringraziamento al Comune di Taranto “per la collaborazione e per il fondamentale supporto assicurato alla realizzazione del programma”, anche attraverso la concessione gratuita del suolo pubblico per gli eventi in calendario.

“Un contributo concreto – sottolinea il Comitato – che ha permesso di dare vita a una programmazione così ampia e diffusa e che testimonia la volontà condivisa di fare dei Giochi del Mediterraneo un’esperienza capace di coinvolgere la città e lasciare un segno che vada oltre la competizione sportiva”.

Per quindici giorni, dunque, Taranto sarà attraversata da una programmazione che punta a valorizzare i suoi spazi, il patrimonio culturale e le realtà creative del territorio. Tutti gli eventi del calendario collaterale saranno gratuiti.