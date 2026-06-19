CONFAPI Taranto, eletto il nuovo presidente della Sezione UNIONTRASPORTI

La nomina di Cauzo si è registrata al termine dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio

La sezione UNIONTRASPORTI di CONFAPI Taranto ha il suo nuovo presidente. Si tratta dell’imprenditore Alessandro Cauzo, amministratore insieme al fratello Daniele della “Ecoservizi srl”, società concessionaria per il servizio integrativo antincendio nel Porto di Taranto e specializzata nelle attività di cantieristica navale e di protezione e prevenzione antincendio a bordo di navi, terminal petroli e container.

L’elezione di Cauzo al vertice della UNIONTRASPORTI è avvenuta al termine dell’assemblea per l’approvazione del bilancio dell’Associazione delle piccole e medie imprese tarantine e si registra al termine del mandato del suo predecessore, l’imprenditore Alberto Rossi che andrà a ricoprire il prestigioso incarico di delegato a livello nazionale per le relazioni con le grandi industrie.

Il presidente di CONFAPI Taranto, ing. Fabio Greco, ha espresso a Rossi apprezzamento per l’impegno profuso e le attività svolte nel periodo in cui ha rivestito quello che è un ruolo di grande responsabilità. E gli auguri di buon lavoro sono stati formulati dallo stesso presidente Greco e da tutti gli associati presenti a colui che è stato chiamato a guidare un comparto fondamentale per il rilancio del territorio.

A tal proposito, Cauzo, manager di indiscussa esperienza e solide capacità imprenditoriali, nel ringraziare per l’incarico affidatogli ha dichiarato: “Assumo questo mandato con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza che il lavoro da portare avanti sarà estremamente impegnativo. Ci impegneremo per aprire tavoli con istituzioni, autorità, organizzazioni sindacali e con la sezione trasporti delle altre associazioni per fare fronte comune e valorizzare quelle aziende che ogni giorno garantiscono servizi essenziali. Serve una visione unitaria, capace di mettere insieme imprese, le stesse istituzioni, i sindacati, gli operatori della logistica per trasformare le potenzialità del nostro scalo portuale in risultati concreti”.

D’accordo con il presidente Greco, Cauzo ha poi annunciato che verrà avviato un percorso di dialogo, costante, con l’Autorità di Sistema Portuale: “Affermeremo il nostro ruolo di interlocutori propositivi e competenti, intendiamo organizzare nella nostra sede incontri per monitorare le attività del settore ed intervenire laddove sia necessario con proposte ed iniziative volte a migliorare ulteriormente la sua competitività” ha concluso il presidente.