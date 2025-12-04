Confartigianato: al fianco delle istituzioni per sostenere Taranto

“L’associazione maggiormente rappresentativa dell’artigianato e della piccola impresa a livello nazionale, regionale e provinciale, avverte con forza il dovere di contribuire concretamente a sostenere la città. Il nostro obiettivo è chiaro: aiutare Taranto a uscire dall’impasse”

Taranto sta vivendo uno dei momenti più difficili e delicati della sua storia recente. Una comunità stretta nella morsa di una crisi profonda – fanno sapere nella nota – figlia di un modello di sviluppo rimasto troppo a lungo dipendente dalla produzione dell’acciaio a carbone e che oggi richiede con urgenza una nuova dimensione, attraverso un processo di diversificazione economica e sociale che non ha ancora definito in modo chiaro le sue direttrici di crescita. A questo – continuano – si aggiunge una pesante situazione di indebitamento ereditata dalla nuova Amministrazione comunale, che rischia di indebolire ulteriormente la capacità di risposta del territorio. In questo scenario complesso, Confartigianato, l’associazione maggiormente rappresentativa dell’artigianato e della piccola impresa a livello nazionale, regionale e provinciale, avverte con forza

il dovere di contribuire concretamente a sostenere la città. Il nostro obiettivo è chiaro: aiutare Taranto a uscire dall’impasse, affiancando l’Amministrazione e le istituzioni locali nel rappresentare con responsabilità le esigenze delle imprese e nell’indicare soluzioni percorribili, nel pieno rispetto

dei ruoli.Le riunioni delle ultime ore testimoniano la volontà del mondo associativo datoriale e dell’Amministrazione comunale di lavorare insieme senza esitazioni, rivedendo anche decisioni già assunte che possono produrre ricadute penalizzanti per le imprese e facendo della concertazione la via maestra per affrontare le problematiche del territorio.

La situazione – sottolineano – impone collaborazione, non alternative. Per questo, come Confartigianato,

apprezziamo il metodo aperto, disponibile e fortemente orientato al dialogo dimostrato dal Sindaco, dalla Giunta e dall’intero Consiglio comunale, ai quali intendiamo, con il consueto senso di responsabilità che ci contraddistingue, continuare a riconoscere fiducia e sostegno, nella convinzione che tale impostazione possa consolidarsi e proseguire con continuità nel prossimo

futuro.Riteniamo che in queste ore sia stato avviato un percorso di confronto serio con le categorie, che va ben oltre le polemiche sterili e strumentali, dettate da mera visibilità. Taranto non ha tempo da

perdere, tanto meno gli artigiani e le piccole imprese.L’unica strada possibile – concludono – è proseguire con determinazione nella concertazione tra le rappresentanze

più responsabili, per ricercare correttivi e soluzioni, lavorando insieme per il bene del territorio e per il futuro della nostra comunità.