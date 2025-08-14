Confartigianato alle forze dell’ordine: “Grazie per il vostro impegno”

A nome degli artigiani ionici l’associazione rinnova la più profonda gratitudine a tutte le Forze dell’Ordine per il costante impegno e dedizione nel garantire la sicurezza e il benessere del nostro territorio

In questi giorni ferragostani, dove la gran parte delle imprese tirano per qualche giorno il fiato per ricaricare energie e ispirazione, a nome degli artigiani ionici desideriamo rinnovare la più profonda gratitudine a tutte le Forze dell’Ordine per il costante impegno e dedizione nel garantire la sicurezza e il benessere del nostro territorio.

Confartigianato Taranto è consapevole del sacrificio e della professionalità che ogni giorno tutte le Forze dell’Ordine mettono in campo, per affrontare le sfide che si presentano, proteggendoci da ogni forma di pericolo e contribuendo a creare un ambiente sereno e sicuro per tutti, in un territorio così pieno di complessità sociali ed economiche e che denota spesso difficoltà nel riconoscere e valorizzare le interazioni positive.

In particolare, vorremmo sottolineare il costante operato delle donne ed uomini delle Forze dell’Ordine nelle strade, nelle stazioni, sulle coste, nelle campagne e nei luoghi di vacanza dei comuni tarantini, sempre pronti a tutelare la massima sicurezza dei cittadini e delle imprese. I continui controlli del territorio, di prevenzione e repressione di ogni forma di criminalità, ma anche in tema di lavoro nero, abusivismo e contraffazione, testimoniano sempre più la prontezza e competenza degli operatori dello Stato, rafforzando ulteriormente la fiducia nelle istituzioni.

Confartigianato Taranto esprime quindi un ringraziamento di cuore a tutte le Forze dell’Ordine per il servizio e per il prezioso contributo alla nostra comunità: “sappiate che il vostro lavoro non passa inosservato e che siete apprezzati da tutti noi”.