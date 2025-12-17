Confartigianato, Palmisano è il nuovo presidente

L’associazione datoriale delle aziende artigiane comunica di aver rinnovato il suo consiglio direttivo

Rinnovato il consiglio direttivo di Confartigianato Taranto. Secondo quanto si apprende dalla nota stampa ufficiale, questa esigenza nasce per il “rafforzamento dei tre asset strategici” che rappresentano i pilastri del sindacato. Prosegue la nota stampa: “Slancio, per fornire un impulso concreto al sistema economico locale e sostenere la nuova imprenditorialità; competenza, per colmare la carenza di manodopera qualificata e accompagnare le imprese nelle transizioni digitale e verde attraverso una forte azione formativa; connessioni, per rafforzare la rete di relazioni istituzionali e associative, massimizzando la tutela degli interessi degli associati e la promozione del ‘Valore Artigiano’.

Riferiscono nella nota che il presidente, eletto all’unanimità, è Giovanni Palmisano (59 anni, contitolare della Clima Project snc e della Klima Energy srl, due imprese leader nel settore impiantistico provinciale: “Ringrazio i colleghi dirigenti – dichiara il neopresidente – per la fiducia con cui hanno accolto la mia disponibilità a continuare a mettermi al servizio dell’organizzazione, anche in questo nuovo ruolo. Taranto sta vivendo anni molto complessi e la forza della nostra associazione sarà sempre più quella di anticipare il cambiamento e accompagnare gli imprenditori nelle sfide del domani, senza lasciare indietro nessuno. Oggi più che mai è necessario raccontare e valorizzare il ruolo dell’artigianato nella comunità jonica, ricordando il peso economico e sociale delle imprese del territorio, la loro competenza e la capacità di Confartigianato di rappresentarne, in modo libero e obiettivo, esigenze e visioni”.

La nuova Giunta, invece, è composta dal segretario generale Fabio Paolillo, dai vicepresidente vicario Silvio Lippo e Martino Larocca e dai consiglieri Lucia Locantore, Francesco Basile e Silvia Alfino.