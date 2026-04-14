Confartigianato, “Taranto può farcela se…”

Venerdì 17 aprile il Forum per affrontare i nodi dello sviluppo

In una fase cruciale per il futuro del territorio, segnata da processi di riconversione economica, transizione produttiva e ridefinizione delle direttrici di sviluppo, emerge con sempre maggiore evidenza la necessità di comprendere a quali condizioni tali trasformazioni possano tradursi in sviluppo reale, crescita economica e occupazione. Così inizia la nota di Confartigianato. Non si tratta soltanto della disponibilità di risorse o strumenti – fanno sapere – ma della loro concreta capacità di produrre effetti, in un contesto nel quale permangono criticità legate ai tempi di attuazione, al coordinamento tra i diversi livelli decisionali e alla reale integrazione tra politiche industriali, lavoro e territorio. È a partire da questa consapevolezza che Confartigianato Imprese Taranto ha promosso il Forum “Taranto può farcela, se…”, un percorso di confronto articolato in tre giornate tematiche, che coinvolge istituzioni, sistema produttivo e rappresentanze del territorio.



Il Forum – aggiungono – non si configura come un tradizionale momento convegnistico né come evento aperto al pubblico, ma come uno spazio di lavoro operativo, pensato per favorire un confronto diretto tra i soggetti che, a diverso titolo, incidono sui processi di sviluppo, creando le condizioni per un dialogo

reale sui nodi ancora irrisolti.

L’obiettivo è affrontare in modo concreto le criticità che condizionano la capacità del territorio di trasformare le opportunità disponibili in risultati effettivi, mettendo al centro il funzionamento reale degli strumenti attivi — dalle bonifiche al CIS, fino al JTF — con particolare attenzione ai processi decisionali, ai tempi di realizzazione e alle ricadute economiche sul tessuto produttivo locale.

Allo stesso tempo – dichiarano – il confronto si estende al ruolo del sistema produttivo, del lavoro e delle competenze, nonché alle possibili direttrici di sviluppo legate al porto, all’energia e alle nuove filiere, nella consapevolezza che tali dinamiche non possano essere affrontate in modo settoriale, ma richiedano una lettura integrata.



Il Forum intende configurarsi non solo come momento di confronto, ma come uno strumento a servizio del territorio, con l’obiettivo di accompagnare nel tempo le dinamiche in atto, favorendo una maggiore capacità di lettura, coordinamento e azione condivisa tra i diversi attori coinvolti.

In questa prospettiva, l’iniziativa si propone anche come occasione per rafforzare una modalità di lavoro più continuativa e meno episodica, capace di superare frammentazioni e approcci non coordinati che spesso hanno limitato l’efficacia delle azioni di sviluppo.

La prima giornata, dedicata al tema “Istituzioni e Territorio”, si terrà il 17 aprile 2026 alle ore 15.00 presso la sede di Taranto della Camera di Commercio Brindisi–Taranto e sarà finalizzata a inquadrare il ruolo delle istituzioni nei processi in corso, con particolare riferimento agli strumenti attivi e alle condizioni necessarie per migliorarne l’efficacia.

“Il tema oggi non è individuare nuove misure, ma comprendere perché quelle già attive non riescano sempre a produrre risultati proporzionati alle aspettative. Il Forum nasce per affrontare questo passaggio, mettendo attorno allo stesso tavolo chi quei processi è chiamato a guidarli, attuarli o viverli direttamente.” Il percorso – concludono – proseguirà con una seconda giornata dedicata al sistema produttivo, al lavoro e alle competenze, e con una fase conclusiva orientata alla costruzione di una sintesi condivisa delle priorità e delle condizioni operative per lo sviluppo del territorio. In un contesto caratterizzato da un’elevata concentrazione di strumenti e risorse, la capacità di trasformarli in risultati concreti rappresenta oggi il vero terreno su cui si misura l’efficacia delle politiche di sviluppo. È su questo terreno che il Forum intende collocarsi, proponendosi come spazio di confronto utile a favorire una lettura più concreta, continuativa e condivisa delle dinamiche in atto.