Confartigianato Taranto, seminario tecnico sulla manutenzione degli impianti termici

“È grazie a questa cultura della formazione e della legalità che l’ organizzazione si conferma vero punto di riferimento per il settore”

Come riportato dalla nota, il seminario tecnico sulla manutenzione degli impianti termici organizzato da Confartigianato Taranto nella sala convegni dell’associazione, si è contraddistinto per un grande successo e per una grande partecipazione di pubblico. L’iniziativa -si specifica- ha rappresentato un momento di grande valore formativo e di confronto tecnico per gli installatori e manutentori di impianti termici, con l’obiettivo di promuovere maggiore sicurezza, risparmio energetico e riduzione dell’impatto ambientale.

Relatori esperti -fanno sapere- hanno approfondito le novità normative, le tecnologie di ultima generazione e le buone pratiche di manutenzione indispensabili per garantire impianti efficienti, sicuri e sostenibili.

La massiccia partecipazione di imprese del settore ha confermato quanto l’aggiornamento costante rappresenti una priorità per gli impiantisti di Confartigianato, veri protagonisti di un settore in continua evoluzione.“I nostri impiantisti –affermano Franco Basile e Giovanni Palmisano, vertici di Confartigianato

Impianti Taranto– incarnano i valori di competenza, serietà e dedizione che da sempre contraddistinguono i nostri colleghi iscritti. La loro forza sta nella capacità di rinnovarsi, di restare aggiornati, di affrontare con preparazione le sfide tecnologiche e normative del mercato. È grazie a questa cultura della formazione e della legalità che Confartigianato si conferma vero punto di riferimento per il settore.”

Gli esponenti di Confartigianato intendono riaffermare con rinnovata determinazione un messaggio essenziale per i cittadini: “affidarsi sempre e solo a imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, abilitate ai sensi di legge e in regola con gli obblighi formativi. E scegliere un’impresa associata a Confartigianato significa scegliere sicurezza, professionalità e qualità garantita. Al contrario, rivolgersi a operatori abusivi o dopo lavoristi, privi di abilitazioni, competenze e

aggiornamenti tecnici, rappresenta un rischio serio per la sicurezza degli impianti, oltre che una violazione della legge. Oggi più che mai, gli impianti termici sono sistemi complessi e tecnologicamente avanzati: solo mani esperte e costantemente formate possono garantirne la corretta installazione, manutenzione e durata nel tempo”.

Confartigianato -aggiunge- rivendica con orgoglio il proprio ruolo di motore di crescita e innovazione per le imprese del territorio. La missione dell’associazione è chiara: elevare costantemente la qualità del lavoro artigiano, promuovere il continuo aggiornamento professionale come strumento di competitività, e sostenere le imprese associate nel percorso verso la transizione ecologica ed energetica. “Essere parte di Confartigianato significa credere nella forza del fare bene –concludono Franco Basile e Giovanni Palmisano. Significa appartenere a una comunità di professionisti che non si accontenta, che studia, si aggiorna e cresce ogni giorno. Il nostro scopo è rendere i nostri colleghi iscritti sempre più preparati, competitivi e all’avanguardia, perché il futuro del settore impiantistico passa dalla competenza e dalla legalità.”

Con questo spirito, -aggiunge ancora- Confartigianato Taranto continua a investire in formazione, innovazione e rappresentanza, consapevole che la professionalità artigiana è e resterà una delle colonne portanti

dello sviluppo economico e sociale del territorio.