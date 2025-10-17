venerdì 17 Ottobre 25
Confartigianato Taranto, seminario tecnico sulla manutenzione degli impianti termici

Articoli Correlati

“Taranto dopo il carbone”, presentato lo studio di Legambiente al “Pacinotti”

Delineate tre possibili percorsi di riconversione dell'ex Ilva, puntando su forni elettrici e idrogeno verde Taranto può passare "dal simbolo della crisi industriale a laboratorio...
Manduria, reati di ricettazione, detenzione illegale di armi e munizioni

Arrestati due giovani di 25 e 26 anni, uno dei due accusato anche di spaccio di droga La Squadra Mobile, ha arrestato un uomo ed...
Fim, Fiom e Uilm Taranto, vertenza HIAB Italia

Lunedì incontro a Roma con i vertici, a Statte presidio dei lavoratori Lunedì 20 ottobre 2025 si svolgerà un incontro tra le OO.SS e i...
