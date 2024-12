Confesercenti: “Realizzazione di un parcheggio multipiano a Taranto”

Una speranza per il turismo della città jonica. Un progetto nel borgo per contrastare la crisi commerciale e migliorare la mobilità

La carenza strutturale e logistica dei parcheggi rappresenta senza dubbio uno dei fattori principali della crisi del commercio. A questo si aggiungono altre cause determinanti, come l’incremento degli acquisti online, la concorrenza dei grandi centri commerciali e, non da ultimo, una significativa crisi economica e di consumi.

L’accordo di coesione tra Governo e Regioni ha destinato ingenti risorse alla Puglia per sostenere la crescita economica e culturale, nonché per interventi volti a migliorare il sistema produttivo, la competitività delle imprese e l’innovazione. Tra i progetti finanziati spicca quello atteso da tempo per la realizzazione di un parcheggio multipiano nel borgo di Taranto.

“Quale notizia migliore per contrastare il rischio di desertificazione commerciale e sociale del centro città? Quale contributo più significativo per un settore del commercio che negli ultimi anni si trova in una crisi apparentemente inarrestabile? E quale vantaggio per il turismo, vista la centralità dell’area? – afferma Francesca Intermite, presidente di Confesercenti Taranto – Casaimpresa – Siamo entusiasti per questa novità, poiché abbiamo a lungo sottolineato l’importanza del problema parcheggi. Tuttavia, è fondamentale accelerare i tempi di progettazione e realizzazione di questo intervento cruciale, soprattutto in vista dell’imminente avvio dei lavori per le Brt. Questi cantieri comporteranno la perdita di centinaia di posti auto lungo un percorso che include aree commerciali significative, compreso il borgo.”

Intermite evidenzia anche la necessità di preparare adeguatamente la città per accogliere i giochi del Mediterraneo. “Ci auguriamo che a questo progetto complesso, del valore di 11 milioni di euro, si affianchino al più presto gli interventi già avviati e da noi ripetutamente sollecitati, come l’acquisizione del parcheggio della Caserma Mezzacapo e l’ampliamento di quello di via Oberdan”, aggiunge.

Per quanto riguarda le aree di interscambio delle Brt, “è essenziale potenziarle adeguatamente, poiché diventeranno strategiche per l’organizzazione della mobilità sostenibile in città. Su questi temi vitali per la sopravvivenza del commercio urbano, chiederemo a breve un incontro con le strutture competenti dell’amministrazione comunale. Sarà indispensabile definire un cronoprogramma delle azioni da realizzare affinché possano essere monitorate attentamente. In definitiva, accogliamo con favore il parcheggio multipiano: siamo sempre più convinti che migliorare le condizioni del commercio significhi anche migliorare la qualità della vita dei tarantini.”